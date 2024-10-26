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Nacvark
СМИ Израиля: Иран не смог перехватить ни одну из израильских ракет во время атаки Израиля
Об этом сообщает ряд израильских СМИ со ссылкой на источники.

Сегодня ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к ответному удару по Ирану, основной целью которого стали иранские военные объекты. О взрывах сообщается в ряде городов, в частности иранской столице - Тегеране.Министр обороны Израиля Йоав Галант наблюдает за нанесением ударов по ИрануРяд израильских средств массовой информации, в частности Ynet и The Jerusalem Post со ссылкой на источники, пишут, что в рамках первой волны ударов Ирану не удалось перехватить ни одну израильскую ракету. По данным The Jerusalem Post. в ходе атаки израильская армия задействовала более сотни истребителей, в том числе стелс-самолёты F-35, с расстояния около двух тысяч километров.

На момент написания новости официальных подтверждений прилётам нет, но есть кадры попадания израильских ракет, а также информация от средств массовой информации о поражении иранских военных баз и складов с оружием. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергли поражение своих военных центров и других объектов.

Стоит отметить, что противовоздушная оборона Ирана состоит преимущественно из китайских, советских, американских и российских зенитно-ракетных комплексов. Однако преимущественно Тегеран имеет на своём вооружении лишь зенитно-ракетные комплексы С-200, С-300, Панцирь-С1 и Тор-М1. Причём последние два комплекса, по информации из открытых источников, применяются лишь для защиты объектов ядерного и стратегического значения, которые не были целью Тель-Авива в этой атаке.

#израиль #иран
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