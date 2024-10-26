Значительная часть турецкой промышленности зависит от российского газа.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне прокомментировал усиление давления Западом насчёт соблюдения антироссийских санкций, за несоблюдение которых страна рискует попасть под вторичные санкции. Он заверил, что Анкара не откажется от взаимоотношений с Россией, которая является важным и большим соседом турецкого государства.

По словам турецкого министра, правительство не может попросту взять и разорвать все торговые связи со своими соседями, в частности с Россией, поскольку она является важным партнёром. Он добавил, что значительная часть турецкой промышленности функционирует на российском газе и это крайне важный фактор, из-за которого взаимодействия с Москвой не могут быть внезапно прерваны.

Однако Мехмет Шимшек подчеркнул, что Турция начала действовать с максимальной осторожностью, чтобы не попасть под вторичные санкции Запада. Как он утверждает, фактически турецкая финансовая системы пришла в режим «сверхсоответствия» требованиям, чтобы снизить риски опасных санкций. Шимшек объясняет, что Анкара гарантирует союзникам отказ от поставок Москве товаров военного назначения. В то же время он признал, что предпринятые меры охватили часть несанкционных товаров, поэтому жалобы поступают как от российских, так и от турецких продовольственных компаний.

Ранее издание Financial Times писало о прекращении Турцией экспорта в Россию западной микроэлектроники. Данное решение было принято по требованию Соединённых Штатов Америки и задело как американские, так и европейские комплектующие, которые используют в производстве оружия.