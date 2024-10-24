Всё это после того, как один из американских чиновников посетил страну и предупредил её властей о последствиях за помощь Москве в обходе санкций.

Издание Financial Times сообщило о прошедшем в сентябре визите в Турцию представителя американского правительства Мэттью Аксельрода, который курирует политику Соединённых Штатов Америки по нарушению цепочек импорта важных технологий соперниками. Американский чиновник провёл встречу с рядом турецких должностных лиц и главами местных компаний, после чего выразил мнение, что в Турции услышали предупреждение американского правительство касаемо содействия России в обходе санкций.

«Мы считаем, что турецкое правительство услышало и понимает наши опасения», - рассказывает Мэттью Аксельрод журналистам издания.

Как отмечается, после данного визита Турция предприняла меры и ограничила поставки в Россию более сорока категорий товаров американского происхождения, которые в Вашингтоне сочли важными для обеспечения работоспособности российского оборонно-промышленного комплекса. Речь идёт о микроэлектронике, системах дистанционного управления и других комплектующих, которые могут использовать в оружейных системах.

Турция также запретила поставки в Россию аналогичных товаров западного происхождения, которые производятся в Великобритании, Европейском союзе и Японии. Всё для того, чтобы Москва не могла обходить торговые ограничения при помощи турецких компаний.

При этом Financial Times подчёркивают, что официально турецкие власти решили публично не объявлять о введении торговых ограничений.