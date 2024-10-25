Собственно, именно для этого, истерика с "военными из КНДР в России" и нужна - должен же быть, хоть какой-то повод.

Известно, что Южная Корея ещё не поставляла оружие Украине, хотя имеет достаточно большие арсеналы боеприпасов, а также производит современную военную технику, например единственный представитель четвёртого поколения танков - K2 «Чёрная пантера». В 2023 году была вероятность, что южнокорейские власти пересмотрят своё решение, но в конечном итоге этого не произошло.

На фоне истерии о возможном размещении военных КНДР на российских территориях, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сделал заявление по этому поводу. По его словам, если Пхеньян примет решение об отправке спецназа КНДР для участия в боевых действиях на украинских территориях, то южнокорейские власти начнут оказывать поддержку Киеву и предпримут все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Южнокорейский президент подчеркнул, что на текущий момент Сеул ещё не поставлял Вооружённым силам Украины летальное оружия. Тем не менее, позиция будет исходить из военной активности КНДР.

Официально Россия и КНДР не признают отправку северокорейских военных на российские территории. В то же время Соединённые Штаты Америки утверждают о наличии иностранного контингента войск на российских территорий.