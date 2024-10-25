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Nacvark
Fox News: Пентагон и разведка США отговорили Белый дом разрешать Украине удары вглубь РФ
Данное решение принесло бы больше издержек, нежели выгоды - отмечает источник издания.

Недавно министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин дал понять, что Вашингтон не собирается пересматривать своё решение по ограничению дальнобойности поставляемого Вооружённым силам Украины оружия. Объяснил он это тем, что украинская армия имеет беспилотники дальнего радиуса действия, которыми может продолжать совершать атаки.

Издание Fox News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Пентагон и разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки порекомендовало Белому дому не менять свою политику касаемо ударов вглубь российских территорий американским оружием, сохранив запрет. Отмечается, что разрешение принесёт больше издержек, нежели выгоды.

По мнению компетентных служб, удары по объектам в глубине российских территорий ракетами ATACMS не позволят эффективно применять их и изменить ситуацию на поле боя, тем более если учесть передислокацию российской авиации за пределы радиуса действия данного оружия. В то же время, есть риск существенно повысить эскалацию российско-украинского конфликта, учитывая предупреждения российского президента Владимира Путина.

Fox News также подчёркивают, что помимо рекомендаций Пентагона есть и другая причина - нехватка ракет данного типа на вооружении американской армии. Стоит отметить, что достоверно неизвестно, сколько у американцев ATACMS, но эксперты оценивают арсенал в 2,5 тысячи баллистических ракет.

#россия #украина #сша #atacms
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