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Nacvark
В Пентагоне объяснили, почему не дают разрешение Украине на удары вглубь РФ
В Вашингтоне уверены, что Киев сам может наносить удары без американских ракет.

Украинские власти продолжают требовать от Соединённых Штатов Америки и Великобритании разрешение на удары вглубь российских территорий поставляемым оружием. Тем не менее, в Вашингтоне пока что отказываются пересматривать свою позицию и отказывают Киеву в этом запросе.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин в интервью изданию Fox News рассказал, почему Вашингтон не санкционирует удары американским оружием вглубь России. По его словам, даже без этого разрешения Киев может победить Россию. Под победой он подразумевает завершение боевых действий на условиях, при которых Украина сохранит свой суверенитет.

Американский министр подчеркнул, что российская армия передислоцировала всю авиацию за пределы досягаемости американских ракет ATACMS, поэтому поражать российские аэродромы для усложнения пусков авиационным бомб по украинским территориям уже не получится. В то же время, как отмечает Ллойд Остин, украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности по производству собственных беспилотников дальнего радиуса действия, а военные успешно этим пользуются, осуществляя атаки вглубь российских территорий на 400 и более километров.

После визита Ллойда Остина в Киев стало известно о том, что Соединённые Штаты Америки выделяют 800 миллионов долларов для финансирования производства украинских дронов. Всё на фоне недофинансирования компаний, производящих беспилотники.

#украина #сша #пентагон #ллойд остин
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