Палестинская организация не требует оружия, но желает гуманитарной и политической поддержки.

В среду Россию посетил заместитель главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук, который встретился с специальным представителем российского президента по вопросам Ближнего Востока Михаилом Богданом. Они обсудили ситуацию в Секторе газа и освобождение пленённых в анклаве российских граждан.

По итогам встречи функционер палестинской организации дал интервью «РИА Новости», где рассказал, чего бы хотел добиться в рамках данной встречи. По его словам, ХАМАС не просят у Москвы оружия, но хотели получить поддержку в гуманитарной и политической сферах. Речь идёт как о доставке гуманитарных грузов в анклав, так и представлении палестинской позиции на уровне Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН), где Россия является постоянным членом.

При этом Муса Абу Марзук согласился освободить двух пленённых россиян, но только в формате обмена пленными с Израилем. Как объясняет заместитель главы политического бюро организации, двое россиян были освобождены на безвозмездной основе, а двое других - являются израильскими военными, поэтому их освобождение возможно только в случае заключения соответствующей сделки с Израилем, в ходе которой ХАМАС отдаст им приоритет при формировании списка на обмен.