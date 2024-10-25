Немецкий канцлер не поддержит приглашение Украины в НАТО.

Известно, что приглашение Украины в НАТО является ключевым пунктом разработанного Киевом плана победы Украины. Украинские власти рассчитывают получить от всех стран-участников приглашение, чтобы после урегулирования российско-украинского конфликта иметь гарантии вступления в североатлантический альянс.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому изданию ZDF-Mediathek заявил, что не поддержит вступление Украины в НАТО, пока в стране идут боевые действия. Он подчеркнул, что воюющая страна не может стать членом североатлантического альянса и среди участников военного блока разногласий по этому поводу нет.

Немецкий канцлер отметил, что хоть Киев требует именно приглашение, а не полноценное членство, обычно процедура вступления предусматривает членство после приглашения. Иначе говоря, в Берлине против как членства, так и приглашения Украины в НАТО. Шольц добавил, что на прошедшем в 2023 году саммите военного блока в Вильнюсе страны североатлантического альянса приняли достаточно решений относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Новых решений в ближайшее время не предвидится.

Олаф Шольц считает, что в условиях российско-украинского конфликта необходимо принимать взвешенные решения, которые позволят усилить Вооружённые силы Украины на поле боя и в то же время не приведут к прямой конфронтации НАТО с Россией.

Ранее издание Politico уже писало, что семь стран-участников НАТО, в частности Германия, не поддерживают вступление Украины в североатлантический альянс.