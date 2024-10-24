Даже после призывов Зеленского и обнародования плана победы ситуация не изменилась.

Недавно Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с возможным приглашением Украины в НАТО, подчеркнув, что позиция Германии по этому вопросу немного смягчилась. В то же время, Соединённые Штаты Америки могут поддержать приглашение Украины в североатлантический альянс, если основные страны военного блока выступят с таким призывом.

Тем не менее, как пишет издание Politico со ссылкой на источники в американском правительстве и НАТО, ситуация не изменилась. Соединённые Штаты Америки и Германия по-прежнему являются главными противниками членства Украины в североатлантическом альянсе, как и Венгрия с Словакией. В числе противников приглашения Украины также находится Бельгия, Испания и Словения, но их позиция вполне может измениться, поскольку они «прячутся за спинами» Вашингтона и Берлина.

Как отмечают Politico, их источники в целом не исключают возможное вступление Украины в НАТО. Однако Администрация президента Джо Байдена не планирует устанавливать каких-либо сроков, чего требуют в Киеве, чтобы иметь гарантии, что их не бросят после завершения российско-украинского конфликта.

Украинские власти рассчитывают в ближайшие месяцы получить официальное приглашение в НАТО, чтобы рассчитывать на членство в военном блоке после завершения боевых действий. Это является ключевым положением представленного плана победы.