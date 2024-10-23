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Nacvark
Зеленский прокомментировал идею по обмену территорий на членство в НАТО
Он утверждает, что не поддерживает такое решение, но допустил его обсуждение среди политиков из союзных стран.

На протяжение последних месяцев ряд иностранных изданий, ссылаясь на источники в правительствах западных стран, рассуждали о возможности обмена украинских территорий на членство Украины в НАТО. Впоследствии украинские власти отвергли такой сценарий и заверили, что никто им не предлагал подобный «бартер».

Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал возможность обмена территорий на членство в НАТО, подчеркнув, что он категорически против обсуждений подобного рода. Тем не менее, политик признал, что раз подобная информация обсуждается западными медиа, по всей видимости, есть чиновники, которые рассматривают такой сценарий. Однако, по его словам, они лично не обращались с подобным предложением к представителям украинской власти.

Зеленский добавил, что понимает невозможность вступления Украины в североатлантический альянс, пока она не вышла на государственные границы. При этом для него является важным получить само приглашение, чтобы иметь гарантии вступления в НАТО, когда российско-украинский конфликт завершится.

«А уже какое вступление, как оно будет происходить, сколько - это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы», - добавил он.

Политик подтвердил имеющийся у Германии скепсис насчёт приглашения Украины в НАТО. В то же время он считает, что позиция Берлина относительно членства Украины немного смягчилась. По его мнению, если в североатлантическом альянсе сформируется большой блок из сторонников приглашения Киева уже сейчас, то Соединённые Штаты Америки примкнут к нему.

#украина #нато #зеленский
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