Украинская армия удерживает коридор в акватории, позволяющей ей осуществлять морские грузоперевозки.

В 2023 году Великобритания и Норвегия объявили о создании Коалиции по морским возможностям, которая направлена на восстановление Военно-морских сил Украины. В рамках данной коалиции британцы даже передали Киеву тральщики Grimsby и Shoreham, но не смогли их доставить, поскольку Конвенция Монтрё о статусе проливов запрещает в военное время проход в Чёрное море военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Иным способом доставить корабли не представляется возможным.

В офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера объявили о выделении дополнительного финансирования на сумму 120 миллионов фунтов стерлингов (~155 миллионов долларов), которое будет потрачено на производство сотен морских беспилотных аппаратов. Морские дроны встанут на защиту коридора в Чёрном море вдоль западной части акватории, контроль над которой сохраняет Киев для осуществления морских грузоперевозок.

Помимо этого в офисе главы британского правительства добавили, что Великобритания и Норвегия ищут финансирование на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы произвести ещё сотню морских дронов.

В Лондоне напоминают, что возглавляемая ими Коалиции по морским возможностям позволила поставить Украине десятки вездеходных транспортных средств, рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет и сотни тысячи патронов для пулемётов, размещённых на суднах.