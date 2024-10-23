Прошлое правительство активно пыталось добиться компенсации за годы оккупации во Второй мировой войне.

Прошлое правительство Польши во главе с Матеушом Моравецим неоднократно требовало от Германии репарации за причинённый ущерб государству в годы Второй мировой войны. Польские власти оценивали свой ущерб, учитывая как фактический вред немецкой оккупации, так и потенциально упущенные годы развития, которые могли бы способствовать росту польской экономики. Таким образом в Варшаве оценили свои убытки в 1,3 триллиона долларов (~30 от ВВП Германии), потребовав соответствующую выплату от Берлина. Более того, позже Моравецкий также призывал Россию выплатить аналогичные репарации, ведь Советский союз удерживал контроль над историческими территориям Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, входящий в правительство действующего премьер-министра Дональда Туска, прокомментировал данную ситуацию. Он сразу подчеркнул, что никто не собирается требовать у Германии какие-либо деньги, как это делало прошлое правительство. Тем не менее, польские власти хотели бы, чтобы немцы чувствовали свою моральную ответственность за действия прошлых лет и, например, построили в Берлине мемориал в память о событиях того времени.

Польский министр напомнил, что сейчас Польша и Германия являются союзниками, которые нуждаются друг в друге для защиты от России.

Радослав Сикорский предложил немецким властям самостоятельно подумать о том, какое креативное решение они могут принять, чтобы убедить поляков в сожалении Берлина о действиях Германии во Второй мировой войне.