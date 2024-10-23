Их объявят «persona non grata» на польских территориях.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть российское консульство в Познани, признав всех его сотрудников нежелательными лицами («persona non grata») на территории страны.

По словам польского министра, не так давно прокуратура Польши отчиталась перед польским внешнеполитическим ведомством, представив «веские доказательства» попыток российских разведывательных служб осуществлять диверсионную деятельность в стране. По этой причине он принял решение выдворить российских дипломатов, признав их причастными к попыткам диверсий против Польши.

Сикорский потребовал от Москвы прекратить подобные действия, предупредив о готовности Варшавы предпринять уже более решительные действия. Он подчеркнул, что располагает всей информацией о попытках иностранных спецслужб организовать саботажи в Польше и других союзных странах.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала, что на «очередной враждебный шаг» Москва даст болезненный ответ. Что касается самого решения Радослава Сикорского, по её мнению, «больше он ничего и не умеет».

После принятия решения о закрытии консульства в Познани, в стране остаются ещё два российских дипломатических ведомства - в Гданьске и Кракове.