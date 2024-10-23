До этого страна ограничивалась исключительно гуманитарной помощью Киеву.

До сих пор Южная Корея не поставляла Вооружённым силам Украине своё оружие, хотя обладает достаточно развитым военно-промышленным комплексом и большими запасами боеприпасов. Южнокорейские власти уже пересматривали позицию по поставкам оружия Киеву, но в конечном итоге решение оставалось неизменным. При этом страна имеет все возможности, чтобы стать одной из основных стран по объёму предоставленной военной помощи Украине.

Издание Yonhap, ссылаясь на источник в лице южнокорейских высокопоставленных чиновников, пишет, что Южная Корея может отказаться от своей позиции по поводу поставок Киеву исключительно гуманитарных грузов, перейдя к отправке оружия. Отмечается, что ещё в июне в Сеуле звучали заявления по этому поводу на фоне подписанного между Россией и КНДР двустороннего соглашения.

Как утверждает советник по национальной обороне страны Ким Тэ-хе, если «незаконное сотрудничество» между Пхеньяном и Москвой не прекратится, то Сеул предпримет решительный ответ вместе с международным сообществом.

Yonhap сообщает о созванном Южной Кореей заседания Совета национальной безопасности, который проанализируют ситуацию с отправкой военных КНДР в Россию. Вполне вероятно, что на данной встрече могут согласовать «поэтапные меры» против КНДР и России.