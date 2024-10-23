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Nacvark
Yonhap: Южная Корея может начать поставки оружия Украине
До этого страна ограничивалась исключительно гуманитарной помощью Киеву.

До сих пор Южная Корея не поставляла Вооружённым силам Украине своё оружие, хотя обладает достаточно развитым военно-промышленным комплексом и большими запасами боеприпасов. Южнокорейские власти уже пересматривали позицию по поставкам оружия Киеву, но в конечном итоге решение оставалось неизменным. При этом страна имеет все возможности, чтобы стать одной из основных стран по объёму предоставленной военной помощи Украине.

Издание Yonhap, ссылаясь на источник в лице южнокорейских высокопоставленных чиновников, пишет, что Южная Корея может отказаться от своей позиции по поводу поставок Киеву исключительно гуманитарных грузов, перейдя к отправке оружия. Отмечается, что ещё в июне в Сеуле звучали заявления по этому поводу на фоне подписанного между Россией и КНДР двустороннего соглашения.

Как утверждает советник по национальной обороне страны Ким Тэ-хе, если «незаконное сотрудничество» между Пхеньяном и Москвой не прекратится, то Сеул предпримет решительный ответ вместе с международным сообществом.

Yonhap сообщает о созванном Южной Кореей заседания Совета национальной безопасности, который проанализируют ситуацию с отправкой военных КНДР в Россию. Вполне вероятно, что на данной встрече могут согласовать  «поэтапные меры» против КНДР и России.

#украина #южная корея
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