В этом немцам помогут страны Скандинавии.

Стало известно, что Германия взялась за обучение и укомплектование ещё одной бригады Вооружённых сил Украины. Немецкие власти планируют оснастить сформированные подразделения до конца года, заручившись поддержкой стран Скандинавского полуострова. Об этом рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, один из пунктов плана победы Украины предполагает усиление украинских бригад союзниками, в частности речь идёт о помощи в создании резервных подразделений, которые будут оснащены современной качественной военной техникой. Зеленский утверждает, что западные союзники выполняют свои обязательства в этом направлении. В то же время Франция до конца ноября полностью укомплектует обученную на своих территориях бригаду.

Неделю назад министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом, который подтвердил готовность Норвегии отправить Военно-воздушным силам Украины шесть истребителей F-16. Как раз тогда украинский министр предложил Осло присоединиться к инициативе по поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса, а также оснастить своим оружием одну бригаду. По всей видимости, власти Норвегии не имеют ресурсов для оснащения бригады своим оружием, но могут оказать помощь другим странам в выполнении этой цели.