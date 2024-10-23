Впервые информация о запланированной поставке данных систем появилась ещё в феврале 2024 года.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о запланированной дополнительной поставке Вооружённым силам Украины шести единиц самоходных артиллерийских установок DITA чешского производства. Помимо этого Амстердам поставит украинской армии артиллерийские снаряды калибра 155-мм. Общая стоимость пакета военной помощи составит 271 миллион евро.

По словам нидерландского министра, украинские военные нуждаются в оружии и боеприпасах, поскольку российская армия продолжает развёртывать на поле боя новые подразделения.

САУ DITA оснащена автоматической системой наведения, которая позволят поражать цели на расстоянии до 39 километров. Артиллерийская установка позволяет выпускать американские высокоточные управляемые снаряды калибра 155-мм M982 Excalibur. При этом громоздкая система развивает хорошую скорость - до 90 километров в час, по бездорожью её скорость составляет в среднем 25 километров в час. Разработанная в 2019 году DITA обеспечивает экипажу (обслуживается двумя людьми) высокий уровень комфорта и лёгкость управления.

Производить заказанные для Украины установки будет чешская компания Excalibur Army. Сроки остаются неизвестными. Впервые информация о запланированной поставке данных систем появилась ещё в феврале 2024 года.

Примечательно, что DITA до российско-украинского конфликта не использовалась в боевых действиях и может быть успешно протестирована чешской компанией в зоне боевых действий.