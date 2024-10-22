Провокация может быть организована 23 октября, то есть в годовщину Венгерского восстания.

Ещё несколько недель назад венгерское издание Telex, ссылаясь на дипломатические источники, писало, что Соединённые Штаты Америки проинформировали Венгрию о готовящихся провокациях с применением огнестрельного оружия на годовщину Венгерского восстания (23 октября).

Венгерское восстание - события в Венгерской Народной Республике с 23 октября по 11 ноября, когда прозападно ориентированные венгры восстали против действующей в стране власти, требуя вывода советских войск с венгерских территорий.

Теперь пресс-служба венгерского правительства официально подтвердила, что американские спецслужбы уведомили их о возможных провокациях.

Опасения американских разведывательных служб заключаются в том, что группа молодых вооружённых людей обсуждали в интернете проведение акции в ближайшее время. При этом в разговоре они не уточняли, предприняли ли уже какие-то конкретные шаги для организации провокации.

Однако, учитывая недавние ситуации, когда ряд политиков подверглись вооружённым нападениям, в частности премьер-министр Словакии Роберт Фицо, венгерские спецслужбы и антитеррористический центр предприняли меры по проверке информации, поступившей от партнёров по НАТО - заключили в Будапеште.