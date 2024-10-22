Министр обороны Франции Себастьян Лекорню считает, что необходимо проработать этот вопрос уже сейчас, чтобы разместить данные системы в случае переговоров.

После того, как Владимир Зеленский представил план победы Украины, он сообщил о имеющемся в документе секретном приложении, которое предусматривает размещение на украинских территориях сил неядерного сдерживания. Как он объяснил позже, речь идёт о системах, которые смогут сдержать Москву от возобновления боевых действий, если российско-украинский конфликт перейдёт в стадию решения мирным путём. Зеленский рассчитывает, что в таком случае Запад применит данное оружие для поражения военных целей в России.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню поддержал данную идею, подчеркнув, что прорабатывать этот вопрос необходимо уже сейчас. Он считает, что размещение неядерных сил сдерживания позволит Киеву отразить новую угрозу со стороны России.

В то же время французский министр отметил, что представленный план победы говорит о начале политического пути урегулирования российско-украинского конфликта. По его мнению, можно увидеть, как риторика украинского правительства развернулась к военно-политическим заявлениям и однажды диалог с Россией будет возобновлён, ведь «никто никогда не заявлял о капитуляции русских».

Впрочем, очевидно, что вряд ли какая-либо из стран НАТО пойдёт на такой шаг, ведь даже планы по размещению американских ракет BGM-109 Tomahawk в Германии прорабатывались долгое время.