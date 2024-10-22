Его приняли за американский бомбардировщик.

В Telegram-канале посольства России в Судане опубликовали информацию о сбитии российского военно-транспортного самолёта Ил-76, на борту которого были россияне. Самолёт мог быть сбит Силами быстрого реагирования Судана - одной из сторон гражданской войны в Судане, которых ранее поддерживали ЧВК «Вагнер». Предполагается, что российский борт попросту перепутали с американским бомбардировщиком. Обломки сбитого Ил-76Российское дипломатическое ведомство уведомило, что со всей стороны предпринимает всё необходимые меры для того, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные со сбитием самолёта. Ситуация осложнена тем, что самолёт потерпел крушение в регионе Дарфур, где идут боевые действия.

Портал Sudan War Monitor утверждает, что российский Ил-76 перевозил военный груз для Сил быстрого реагирования Судана, но ошибочно был воспринят за вражескую воздушную цель. При этом неизвестно, какое количество человек находилось среди экипажа, как и их судьба после крушения.

В конце сентября министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов сообщало об авиационном ударе по их дипломатическому ведомству. Однако тогда за атакой стояли Вооружённые силы Судана, противопоставляющие себя Силам быстрого реагирования Судана.