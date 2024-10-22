В Telegram-канале посольства России в Судане опубликовали информацию о сбитии российского военно-транспортного самолёта Ил-76, на борту которого были россияне. Самолёт мог быть сбит Силами быстрого реагирования Судана - одной из сторон гражданской войны в Судане, которых ранее поддерживали ЧВК «Вагнер». Предполагается, что российский борт попросту перепутали с американским бомбардировщиком. Российское дипломатическое ведомство уведомило, что со всей стороны предпринимает всё необходимые меры для того, чтобы выяснить все обстоятельства, связанные со сбитием самолёта. Ситуация осложнена тем, что самолёт потерпел крушение в регионе Дарфур, где идут боевые действия.
Портал Sudan War Monitor утверждает, что российский Ил-76 перевозил военный груз для Сил быстрого реагирования Судана, но ошибочно был воспринят за вражескую воздушную цель. При этом неизвестно, какое количество человек находилось среди экипажа, как и их судьба после крушения.
В конце сентября министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов сообщало об авиационном ударе по их дипломатическому ведомству. Однако тогда за атакой стояли Вооружённые силы Судана, противопоставляющие себя Силам быстрого реагирования Судана.