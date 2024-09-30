С 2023 года захватившие власть в стране военные не поделили, что привело к гражданской войне.

Министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов сообщило об авиационном ударе по резиденции главы их дипломатической миссии в Хартуме. Отмечается, что атака была осуществлена военным самолётом Вооружёных сил Судана.

Внешнеполитическое ведомство страны назвало данную атаку «отвратительным нападением», за которым последовал значительный ущерб зданию посольства.

Стоит отметить, что за последние пять лет в Судане произошло два государственных переворота. Последний был в 2021 году, когда ко власти пришли военные из Вооружённых сил (ВС) и Сил быстрого реагирования (СБР). Однако с апреля 2023 года военные-захватчики не смогли поделить власть между собою и в стране разразилась гражданская война. По данным некоторых иностранных изданий, Объединённые Арабские Эмираты оказывают военную помощь СБР, поставляя им оружие и беспилотники.

На текущий момент большая часть территорий Судана контролируется ВС, тем не менее ключевые города, например столица - Хартума, где располагается атакованная эмиратская дипломатическая миссия, находятся под контролем СБР. Вероятнее всего, суданские военные таким образом решили ответить Объединёнными Арабским Эмиратам, которых считают спонсорами СБР.