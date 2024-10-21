Республиканец может обратиться к 12-й поправке Конституции США.

В этом году ряд представителей Демократической партии, в частности американский президент Джо Байден, усомнились в законной и мирной передачи власти новоизбранному президенту по итогам президентских выбором 2024 года. Политики-демократы опасаются, что их оппонент Дональд Трамп может прибегнуть к каким-либо махинациям, чтобы не признать итоги выборов и добиться своего назначения на пост президента.

Несмотря на то, что за последние недели рейтинги Трампа выросли, издание Politico рассказало, как республиканец может стать президентом даже в случае своего поражения на президентских выборах и законного избрания Камалы Харрис новым лидером государства. Дело в том, что к Конституции Соединённых Штатах Америки прилагается 12-я поправка, которая в отдельном случае предусматривает избрание президента через Палату представителей, чем политик может и воспользоваться.

Примечание: В Соединённых Штатах Америки действуют непрямые выборы, то есть народ избирает выборщиков, которые обещают отдать свой голос за симпатизирующего им кандидата. В большинстве штатов выборщики добросовестные и отдают свой голос за того, кого обещали. В некоторых случаях выборщики недобросовестные, то есть вопреки мнению народа выбирают свой кандидата, за что могут быть наказаны (наказанием обычно является незначительный штраф).

Следующий план Дональда Трампа может быть следующим:

Республиканец постарается углубить общее недоверие к итогам выборов, выдвинув необоснованные или даже порой преувеличенные обвинения. Несмотря на то, что суд не сочтёт их обоснованными, это может повлиять на общую ситуацию с итогами избирательного процесса. Распространение влияния на должностных лиц различного уровня, что позволит впоследствии оказать давление на законодательный орган (Конгресс) и самих конгрессменов. Благодаря своему влиянию политик направит усилия на то, чтобы в законодательных органах штатов не смогли утвердить выборщиков-демократов, требуемых для утверждения результатов президентских выборов большинством.

Как итог, ситуация может сложится таким образом, что Демократическая партия, заручившаяся большей частью народной поддержки, не имеет достаточного количества выборщиков (всего - 538, для утверждения результатов президентских выборов необходимо большинство - 270). Оставшиеся попросту не смогут утвердить Камалу Харрис новым президентом ввиду отсутствия большинства из числа утверждённых выборщиков, при этом Республиканская партия по-прежнему не будет иметь большинство, поскольку победу на выборах одержал другой кандидат.

В соответствии с 12-й поправкой к Конституции избрание следующего президента будет осуществлено Палатой представителей, где каждая делегация от штата получит один голос. Республиканская партия, имея 26 лояльных делегаций от штатов, проголосует за Дональда Трампа, а спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон утвердит итоги голосования.

За историю Соединённых Штатов Америки подобных случаев было всего два - в 1800, когда Томас Джефферсон набрал равное количество голосов с Аароном Бэрром, и в 1824 году, когда Джон Адамс, располагающий меньшей народной поддержки, занял должность президента вместо Эндрю Джексона.