Париж считает политический сигнал важным.

Известно, что Соединённые Штаты Америки и Германия являются основными противниками вступления Украины в НАТО. Более того, страны не намерены гарантировать Киеву, что их страна будет принята в североатлантический альянс после окончания боевых действий. В то же время представленный план победы Украины требует направить приглашение (речь не о вступлении) украинским властям уже сейчас.

Французский министр по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью местному изданию Parisien заявил, что Париж мобилизует все свои усилия, чтобы убедить партнёров по НАТО направить приглашение Киеву по вступлению в североатлантический альянс уже сейчас, даже если вступление будет означать длительный и трудоёмкий процесс.

Как отмечает французский политик, данное приглашение является лишь первым этапом и политическим сигналом, который можно направить прямо сейчас.

Незадолго до этого советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что для вступления Украины в НАТО страна должна ещё провести ряд соответствующих реформ и выполнить условия безопасности. Впрочем, речь шла больше о вступлении, а не условиях для приглашения страны в военный блок.