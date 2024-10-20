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Nacvark
Le Monde: США и Германия готовы пригласить Украину в НАТО
Это не говорит о том, что Украина сможет вскоре вступить в альянс.

Ключевым элементом плана победы Украины является приглашение страны в НАТО, которое в Киеве ждали ещё в 2023 году во время саммита в Вильнюсе. Речь идёт не полноценном вступлении, а лишь предоставлении гарантий, что серьёзных препятствий для вступления больше нет и союзники поддержат евроатлантическую интеграцию Украины, когда боевые действия на её территориях завершатся.

Издание Le Monde, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки и Германии более не выступают против приглашения Украины в североатлантический альянс. По данным издания, в пятницу американский президент Джо Байден встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем, французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а по итогам беседы Вашингтон изменил свою позицию по поводу членства Украины. Аналогичное решение приняли для себя и в Берлине.

Как утверждают источники издания, если на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки победу одержит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, американский президент Джо Байден пригласит Украину в НАТО во время переходного периода, то есть пока он занимает свою должность до инаугурации новоизбранного президента.

Однако следует ещё раз подчеркнуть, что это не говорит о вступлении Украины в НАТО. Также нет гарантий, что другие страны-участники, в частности Словакия и Венгрия, согласятся направить приглашение Киеву, пока в стране идут боевые действия. В Нидерландах уже объясняли, что вряд ли сразу все 32 члена НАТО пойдут на такой шаг.

#сша #нато #германия #укра
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