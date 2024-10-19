Об этом американский президент рассказал журналистам.

Американский президент Джо Байден перед вылетом из Германии ответил на вопрос журналистов, известно ли Вашингтону, когда и как Израиль планирует нанести ответный удар по Ирану. Политик ответил на оба вопроса словами «да и да», но на просьбу поделиться подробностями ответил в такой же короткой манере - «нет и нет».

Незадолго до этого издание CNN писало о готовящейся экстренной встрече Джо Байдена с его командой по национальной безопасности на «борту номер один», в ходе которой чиновники должны были обсудить события на Ближнем Востоке. Как отмечало издание, встречи подобного рода являются не обыденными и проводятся в ситуациях, когда обстановка обостряется до критического уровня.

Помимо этого издание писало о планах Израиля в первые же часы ответной атаки ликвидировать военное и гражданское руководство Ирана.

В случае, если израильский ответный удар всё же будет проведён, Иран пообещал ответить тем же. По каким целям в следующий раз будут наносить удары иранцы точно неизвестно, но в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) предупреждали о готовности вывести из строя израильскую энергетическую систему, а иранский депутат сообщал о возможностях Тегерана уничтожить недавно завезённую на израильские территории американскую батарею системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которая стоит три миллиарда долларов.