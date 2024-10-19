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Nacvark
Минобороны Украины допускают снятие запрета на продажу оружия за границу
Однако для этого требуется коллетивное решение правительства.

В 2022 году украинские власти ввели запрет на продажу товаров оборонного значения за границу, в связи с чем местные производители подобной продукции лишились возможность выполнять зарубежные контракты. Решение вполне логичное и объяснимое, но на деле местные компании вынуждены открывать свой бизнес за границей, например в Польше, чтобы поставлять оружие иностранным заказчикам и, соответственно, платя налоги с прибыли в иностранные бюджеты. Всё это связано с тем, что украинское правительство не имеет достаточно средств, чтобы использовать производственные мощности в полной мере и давать им необходимый стимул для дальнейшего развития.

Министр обороны Украины Рустем Умеров допустил, что запрет на экспорт оружия может быть снят. По его словам, некоторые страны сообщили о своих намерениях начать закупать украинские ракеты, беспилотные летательные аппараты и другие технологии. Однако, как подчеркнул украинский министр, решение должно быть принято на уровне всего руководства Украины.

Умеров добавил, что с учётом этой идеи Киев обсуждает с партнёрами различные проекты. Один из таких проектов выражается созданием совместных предприятий с заключением контрактов на 10 лет, а также система кредитования и экспортного финансирования.

Ранее в Эстонии заявили о готовности приобрести украинские ракеты или другое оружие, если вдруг украинские решат снять запрет на экспорт оборонной продукции.

#украина
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Минобороны Украины Рустам Умеров: На Западе интересуются, почему мы не мобилизуем 18-летних
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