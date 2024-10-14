О них пока ничего не известно, но потенциальные покупатели уже есть.

Известно, что Украина ведёт разработку собственной ракетной программы. Однако пока непонятно, какими характеристиками обладает первая баллистическая ракета украинского производства, а кадров её применения или других подтверждений существования пока нет. Вероятнее всего, технология ещё разрабатывается и массово не применяется.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о готовности Таллина начать закупки украинские ракеты дальнего радиуса действия. Он подчеркнул, что сейчас в стране действует введённый украинскими властями запрет на продажу оружия, но по этому вопросу можно найти согласие. По его мнению, если эстонские власти начнут закупать украинские ракеты, то Киев будет иметь больше денег, чтобы производить данное оружие для собственной армии.

Эстонский министр отметил заинтересованность украинскими дальнобойными ракетами и добавил, что там много разных вариантов. Он объяснил, что в деталях говорить об этом не может, пока не посмотрит на данные системы в деле. Тем не менее, Таллин допускает приобретение украинских ракет, если будет достигнуто согласие с Киевом по их продаже.

Стоит напомнить, что на Украине с 2022 года установлен запрет на экспорт оружия. Таким образом оборонные компании, производящие оружие на украинских территориях, не имеют права заключать контракты на поставку его за рубеж. Однако такой запрет могут отменить, поскольку Вооружённые силы Украины попросту не в состоянии выкупить весь объём производимого вооружения, а местные производители все равно идут на хитрости и открывают филиалы за границей, чтобы свободно торговать оружием и развивать бизнес.