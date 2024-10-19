Он предупредил, что Россия этого не допустит.

Не так давно Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом сообщил ему о необходимости гарантий безопасности для Украины, выражаемых либо членством страны в НАТО, либо созданием ядерного оружия. Позже в Офисе президента Украины опровергли намерения создать ядерное оружие, хотя издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника всё же допускает запуск производства украинских ядерных боеголовок.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал возможное создание Украиной ядерного оружия, назвав подобные рассуждения провокацией. Он предупредил, что любой шаг Киева в этом направлении повлечёт за собой соответствующую реакцию, а Москва не допустит появление украинского ядерного оружия.

В то же время российский президент признал, что создать ядерное оружие в современном мире не так сложно. Однако он не уверен, что в текущих обстоятельствах Украина способна это сделать. Тем не менее, он подчёркивает, что в целом больших сложностей для этого нет.

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, подписав Будапештский меморандум в обмен на гарантии безопасности. Учитывая то, что документ не содержал юридических обязательств в рамках международного права, страна может при желании возобновить ядерный статус.