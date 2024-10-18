В Офисе президента Украины информацию опровергают.

Вчера Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом сообщил ему о необходимости для Украины либо членства в НАТО, либо наличия ядерного оружия. По его словам, американский политик согласился с аргументами Киева, признав их справедливыми.

Позже издание Bild опубликовало статью, в которой сообщило о возможных намерениях украинских властей создать собственное ядерное оружие. Журналист издания Юлиан Рёпке рассказывает, что ещё несколько месяцев назад на закрытом форуме неназванный украинский чиновник подтвердил готовность Киева перейти к разработке ядерных боеголовок.

Источник издания объяснил, что Украина обладает необходимыми для этого ресурсами, а также знаниями, поэтому для производства первых боеголовок понадобится несколько недель. Однако чиновник подчеркнул, что пока такой приказ не поступал.

Впрочем, даже если представить производство Украиной собственных ядерных боеголовок, встаёт вопрос о возможности их пуска. На текущий момент украинская армия не располагает собственные ракетами, которые являются носителями ядерного оружия. Военно-воздушные силы страны также не обладают современными стратегическими бомбардировщиками, ограничиваясь лишь тактическими Су-24 советских времён.

В Офисе президента Украины, комментируя статью Bild, информацию опровергли, заверив, что не имеют планов по созданию собственного ядерного оружия. Зеленский вовсе заявил, что данный вопрос никогда не обсуждался, хотя диалог с Трампом на эту тему он ранее упоминал.