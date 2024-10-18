Белорусский президент опасается, что кому-то придётся отдать пол страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна должна быть представлена на российско-украинских переговорах, когда они всё же будут организованы. Он подчеркнул, что всегда настаивал на этом, говоря это как украинцам, так и россиянам, предупредив в том числе российского президента Владимира Путина.

Белорусский президент считает, что решение данного конфликта является общей проблемой и он не хочет, чтобы там решались какие-либо связанные с Белоруссией вопросы без Минска. По его мнению, дело даже не в том, что в ходе переговорах кто-либо «оттяпает» территории до белорусского Гомеля, взяв под свой контроль всю землю украинского Полесья (регион, фактически приграничной с Белоруссией территории). Тем не менее, Александр Лукашенко обеспокоен тем, что стороны могут принять такие решения, по которым завтра «половину страны придётся отдать».

Лукашенко также подчеркнул, что Запад с подачки белорусской оппозиции активно пытается не допустить Минск и его лично к российско-украинским переговорам.

«Потому что Лукашенко не сломишь и не наклонишь, он будет отстаивать свои интересы», - добавил он.

Возвращаясь к реальности, на текущий момент нет каких-либо признаков мирных переговоров в обозримом будущем, по итогам которых российско-украинский конфликт будет урегулирован.