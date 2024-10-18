Соединённые Штаты Америки по-прежнему против того, чтобы гарантировать Украине членство в НАТО, а это является центральным элементом плана.

Не так давно украинские власти представили план победы Украины, который предполагает в том числе приглашение страны в НАТО, чтобы гарантировать ей членство после окончания боевых действий. Пока остаётся непонятным, готовы ли страны Запада поддержать украинский план, если учесть, что большая описанных в нём запросов были отклонены ранее. Тем не менее, некоторые страны всё же поддержали данный документ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен признала, что в плане есть хорошие идеи, а центральным элементом документа является приглашение Украины в НАТО, которая предоставит стране некую страховку. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также поддержал украинский план, подчеркнув, что он способствует установлению диалога между Украиной и союзниками.

Однако глава датского правительства всё же признала, что не все страны разделяют идею приглашения Украины в НАТО, без чего план реализовать в полном объёме невозможно. В пример можно привести Соединённые Штаты Америки, которые выступают против приглашения Украины в североатлантический альянс.

В то же время норвежского министра заинтересовал пятый пункт («послевоенное время»), в котором Зеленский предложил после окончания боевых действий задействовать украинских военных для обеспечения безопасности в Европе. Эспен Барт Эйде считает данный пункт ключевым, поскольку он внесёт вклад в европейскую безопасность.