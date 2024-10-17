Редкий случай, когда Киев не только требует, но и предлагает.

Вчера Владимир Зеленский публично представил украинский план победы, который предусматривает очередные запросы по усилению военной помощи Западом. Очевидно, что все они являются нереализуемыми, учитывая то, как западные страны осторожно управляют эскалацией и стараются балансировать между оказанием поддержки и невмешательством в российско-украинский конфликт. Однако примечательным является пятый пункт плана победы, который получил название «послевоенное время».

В рамках данного пункта Зеленский рассказал, что по итогам российско-украинского конфликта Вооружённые силы Украины будут обладать одним из самых опытных и крупных военных контингентов в мире. По его словам, речь идёт о настоящих военных, которые имеют опыт ведения боевых действий с учётом современной тактики.

По мнению политика, украинские силы можно задействовать для замены американских военных в Европе. Он предлагает разместить украинских военных на европейском континенте вместо американской армии, чтобы гарантировать безопасность всему континенту.

Известно, что на территории Европы пребывает американский контингент войск общей численностью около 80 - 100 тысяч человек личного состава. При этом неизвестно, сколько украинских военных останется на военной службе, если представить теоретическое завершение российско-украинского конфликта с сохранением военной мощи Украины и последующим проведением демобилизации. Очевидно, что таким пунктом Киев планировал предоставить Западу хотя бы что-то, но навряд ли «обмен» можно назвать равноценным.