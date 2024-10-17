При этом Астана получала приглашение в экономическое сообщество, но, по всей видимости, не желает ограничивать партнёрство с Европейским союзом.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что в настоящее время и в обозримом будущем его страна не собирается подавать заявление на вступление в БРИКС, в том числе учитывая многоступенчатый процесс рассмотрения заявки и других вопросов, связанных с перспективами развития экономического сообщества.

По словам казахстанского чиновника, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву уже поступало предложение начать интеграцию страны в БРИКС, особенно если учесть ответственность и авторитетность государства, как члена международного сообщества. Однако казахстанский президент отдаёт предпочтение Организации Объединённых Наций (ООН), как универсальной и безальтернативной организации, при помощи которой можно обсуждать все актуальные проблемы, в частности касаемо строительства нового мирового порядка. Как подчеркнул пресс-секретарь Токаева, президент не исключает наличие недостатков в системе ООН, но считает, что именно по этой причине данную международную организацию необходимо поддерживать.

Тем не менее, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить 24 октября саммит БРИКС в Казани, выступив на расширенном заседании организации «BRICS Outreach».

Стоит также отметить, что Казахстан поддерживает высокий уровень партнёрства со странами Европейского союза и взаимодействует с Брюсселем по ряду вопросов.