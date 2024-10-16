Варшава хочет добиться эксгумации жертв Волынской резни в рамках переговоров по членству Украины в сообществе.

Известно, что Волынская трагедия является одной из проблем в польско-украинских отношениях, из-за чего между дипломатами стран возникают недопонимания. Польские власти требуют от Киева признать причастность к геноциду польского населения во времена Второй мировой войны, провести эксгумацию жертв трагедии, а также увековечить память о жертвах. В то же время украинские власти не желают брать ответственность за преступления, которые совершала Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в России), тем более если учесть, что со стороны поляков также были ответные действия.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объяснил, что вопрос членства Украины в Европейском союзе не является вопросом существования страны, поэтому Варшава готовится выдвинуть свои «этические и исторические условия» для дальнейшего продвижения заявки государства на вступление в сообщества.

Одним из таких вопросов, который поднимет Варшава, является эксгумация жертв Волынской трагедии. Польский министр подчеркнул, что это является не вопросом польских семей против Украины, а конкретно действия Украины против Польши.

Как отмечает Владислав Косиняк-Камыш, после начала боевых действий на украинских территориях он рассчитывал увидеть прорыв в польско-украинских отношениях, но за эти два года Киев так и не проявил никакого доброго жеста по вопросу Волынской резни. Глава польского оборонного ведомства напомнил, что если бы в своё время польское правительство не передало Украине танки, самолёты и другое оружие, то, возможно, сегодня было бы некому помогать, а в Киеве не желают помнить и осознавать это.