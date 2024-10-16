Американские власти признали ограниченность запасов и проблемы при восстановлении оборонной промышленной базы.

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх сообщила об ограниченности арсенала американского оружия, из которого оказывается военная помощь Украине и Израилю. Она подчеркнула, что эта оценка является справедливой, поскольку запасы Пентагона не бесконечны.

По словам американского чиновника, в ходе оказания военной помощи обеим странам Пентагон столкнулся с проблемами при восстановлении оборонной промышленной базы.

Тем не менее, как утверждает Сингх, Вашингтон продолжит оказывать военную помощь как Украине, так и Израилю. Для этого американские власти будут продолжать сотрудничество с оборонно-промышленной базой, обеспечивая лучшие решения. Подчёркивается важность и сотрудничества с Конгрессом, ведь из-за огромной задержки с утверждения дополнительного финансирования Киева и Тель-Авива ситуация сложилась таким образом, что собственные запасы американской армии не были своевременно подготовлены.

Сабрина Сингх акцентирует внимание на том, что для Пентагона собственная боеспособность остаётся приоритетом. Когда Вашингтон оказывает поддержку Украине, Ближнему Востоку и Израилю, всегда учитываются собственные силы американской армии - добавила она.