Таким образом израильские власти желают возобновить поставки оружия немецкого производства.

Ряд иностранных изданий, в частности Politico, писали, что Германия приостановила поставки оружия Израилю из-за опасений по поводу его небезопасного применения, которое влечёт за собой угрозу жизни мирному населению в секторе Газа и Ливане. Позже немецкий канцлер Олаф Шольц опроверг информацию, подчеркнув, что Берлин не приостанавливал поставки и планирует продолжить их. Политик отмечал, что для этого было принято решение, гарантирующее поставки уже в ближайшее время.

Немецкое издание Bild, ссылаясь на источники в партии «Союз 90/Зелёные», пишет, что израильское правительство согласилось подписать с Берлином документ, в котором Тель-Авив официально заверяет немецких властей в безопасном применении получаемого ими немецкого оружия. Отмечается, что израильские военные не имеют права использовать немецкое оружие против мирного населения или в целях геноцида.

Ранее издание Bild писало о приостановлении поставок оружия Израилю ещё в марте, когда Тель-Авив задумал операцию в густонаселённом Рафахе. Основными противниками поставок вооружения израильской армии указывали партию «Союз 90/Зелёные» и министра иностранных дел Анналену Бербок, министра экономики Роберта Хабек.