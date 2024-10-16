По этой причине последующие обстрелы израильских территорий Тегераном могут оказаться более успешными.

После того, как Иран провёл в начале октября новый массированный обстрел израильских территорий, некоторые баллистические ракеты смогли достичь своей цели, хотя ещё в апреле противовоздушная оборона Израиля в кооперации с Великобританией и Соединёнными Штатами Америки сбили практически все выпущенные иранскими силами ракеты.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Израиль начал испытывать нехватку противоракет, в связи с чем возможности Тель-Авива по отражению атак Ирана ослабли.

Как объясняет изданию экс-представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки по Ближнему Востоку Дана Строул, дефицит достиг серьёзного уровня и если в будущем Иран проведёт массированный обстрел израильских территорий вместе с ливанской шиитской группировкой «Хезболла», то противовоздушная оборона Израиля окажется на пределе.

Генеральный директор израильской оборонной компании Aerospace Industries Боаз Леви в разговоре Financial Times утверждает, что сотрудники предприятия работают в три смены, чтобы производить ракеты-перехватчики Arrow для уничтожения иранских ракет в небе. При этом он признал, что Израилю следует пополнять запасы средств противовоздушной обороны.

Financial Times объяснили, что Армия обороны Израиля использует трёхуровневую систему противовоздушной обороны для отражения воздушных атак:

1 уровень - система «Железный купол», которая сбивает ракеты малой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Преимущественно отражает атаки из сектора Газа.

2 уровень - система «Праща Давида», сбивающая более тяжёлые ракеты, выпускаемые из Ливана.

3 уровень - система Arrow, перехватывающая баллистические ракеты, выпускаемые из Ирана.

Примечательно, что израильская армия также имеет на вооружение американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, но не использует их и планирует выводить технику из эксплуатации. Вероятнее всего, у военных отсутствует достаточное количество противоракет для данной системы.

Как стало известно ранее, в Пентагоне планируют разместить на израильских территориях систему противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), чтобы усилить защиту неба над Израилем. При этом управляться она будет американскими военными.