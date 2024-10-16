Он считает, что это изменит ситуацию на поле боя.

Ещё прошлый Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил задачу о постепенном переходе зоны ответственности по оказанию военной помощи Украине из рук Соединённых Штатов Америки в руки североатлантического альянса. Предполагалось, что в Германии будет открыт штаб, который займётся координацией потоков отправляемого оружия и обеспечит, чтобы поддержка была беспрерывной даже в случае смены правительства в Соединённых Штатах Америки.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил об открытии в Висбадене штаб-квартиры НАТО по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU), где будут работать 700 военнослужащих, отвечающих за логистические узлы на всём восточном фланге североатлантического альянса. По мнению главы военного блока, открытие нового командования в Германии имеет важное значение и реально может изменить ситуацию как на поле боя в зоне боевых действий, так и для собственной безопасности НАТО.

В рамках инициативы NSATU теперь вся военная помощь координируется североатлантическим альянсом, который будет предоставлять украинской армии оружие от союзников и подготавливать украинских военных на территориях стран-участников военного блока.

Стоит отметить, что до этого некоторые страны имели сложности с отправкой оружия Украине как раз таки из-за логистических проблем. Однако Марк Рютте не объяснил, каким именно образом координация НАТО военной помощи может улучшить положение Вооружённых сил Украины на поле боя, если за этим не последует наращивание военных поставок союзниками.