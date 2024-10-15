Украинские войска потеряли часть территорий захваченного приграничного участка.

Операция Вооружённых сил Украины в Курской области была объяснена намерениями снизить интенсивность боёв в зоне боевых действий, заставив Россию перекинуть резервы с других направлений. Помимо этого украинские власти неоднократно упомянули значимость захваченного приграничного участка в возможных переговорах, имея ввиду, что его можно обменять на украинские территории. В конце прошлой недели российская армия начала проводить активные наступательные операции в Курской области, из-за чего Украина утратила контроль над частью захваченных территорий.

Издание The New York Times пишет, что наступление россиян в Курской области и, как следствие, утрата позиций, снижает надежды Киева завершить российско-украинский конфликт на приемлемых условиях. Под контролем украинской армии находится всего около 300 квадратных миль (~500 километров) российских территорий, хотя в первые недели продвижения украинских военных на направлении, цифра была почти вдвое больше.

Помимо этого издание отмечает, что изначальная цель по отвлечению внимания российского военного командования была фактически провалена, ведь Москва не перебрасывала силы с Донбасса, а вводила в Курскую область новые резервы. Как итог, на темпах наступления российской армии в основной зоне боевых действий ситуация никак не отразилась.

По мнению аналитика Black Bird Group Эмиля Кастехельми, каждое наступление российской армии в Курской области заканчивается снижением ценности обретённого в августе «козыря» и если подобные тенденции продолжатся, то Киеву придётся пересмотреть своё присутствие на российских территориях. При этом The New York Times напоминают, что в августе эксперты допускали сохранение украинского присутствия в Курской области на протяжение нескольких месяцев, пока российская армия не наладила логистику, но это время уже прошло.

Впрочем, в целесообразности удержания российских территорий для получения приемлемых условий на переговорах авторы The New York Times также сомневаются, напоминая, что Москва отказывается участвовать в переговорном процессе с Киевом, пока украинские военные находятся на российской земле.