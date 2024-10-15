Команда мессенджера начала активно сотрудничать с различными странами.

Пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана анонсировала открытие офиса Telegram в стране для установления взаимодействия с властями и удаления незаконного контента.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подчеркнул, что в соответствии с местным законодательством такие сервисы как Telegram, TikTok и WhatsApp (принадлежит запрещённой на территории России компании Meta) должны иметь официального представителя в стране. Достигнутое соглашение с командой Telegram казахстанский министр считает важным шагом для обеспечения контроля над контентом.

Мадиев также подтвердил, что его ведомство активно работает с мессенджером, чтобы оперативно удалять незаконный контент и блокировать деструктивные каналы.

Официально команда Telegram не комментировала ситуацию и не объявляла об открытии представительского офиса в Казахстане.

После задержания основателя социальной сети «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова команда мессенджера стала активнее сотрудничать с властями различных стран, в особенности европейских. Позже основатель мессенджера подтвердил готовность раскрывать личную информацию (IP-адрес, телефон) преступников, если поступит соответствующий обоснованный юридический запрос.