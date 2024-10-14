Таким образом власти КНДР реагируют на пролёты южнокорейских БПЛА недалеко от своих границ.

На фоне пролёта беспилотных летательных аппаратов Южной Кореи недалеко от границ КНДР, между странами развивается новый виток напряжённости. Всего за этот месяц в Пхеньяне сообщили о трёх пролётах южнокорейских беспилотников, которые якобы участвовали в сбросе на северокорейские территории агитационных материалов. Таким образом южнокорейские власти пытаются информировать местных граждан о вреде режима Пхеньяна. Примечательно, что данный способ военной пропаганды был актуален во время Корейской войны.

Издание Yonhap пишет, что Генеральный штаб Корейской народной армии отдал оперативный приказ артиллерийским расчётам привести системы в полную боевую готовность, чтобы вести артиллерийский огонь в направлении Южной Кореи, если поступит соответствующее распоряжение. Отмечается, что в приказе требуют полного приведения в боеготовность восьми артиллерийских бригад.

Помимо этого, по данным издания, Генеральный штаб страны также отдал приказ подразделениям подготовить план контрмер на случай, если южнокорейские беспилотники попытаются вторгнуться в воздушное пространство КНДР.

Ранее была новость о том, что в КНДР приводит в полную боевую готовность все наступательные вооружения на границе с Южной Кореей, чтобы применить их в случае возникновения необходимости.