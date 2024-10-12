Всё из-за активности южнокорейских дронов, недалеко от границы между странами.

В Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) объявили о подготовке оборонным ведомством, генеральным штабом и армией к реагированию на все сценарии развития ситуации, на фоне полётов южнокорейских беспилотных летательных аппаратов недалеко от страны.

Как отмечается в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства, в первую очередь в полную готовность приводят все наступательные вооружения на границе с Южной Кореей, чтобы в любой момент их можно было применить. Подчёркивается, что Пхеньян сделал последнее предупреждение Сеулу по поводу полётов южнокорейских беспилотников недалеко от страны. В последующем, есть риск перехода ситуации в столкновение между странами.

Известно, что в октябре южнокорейские дроны неоднократно сбрасывали в воздушное пространство над Пхеньяном политические агитационные материалы. В КНДР оценивают это как провокацию, а в ответ направляют в Сеул шары с мусором.

Точно неизвестно, каким количеством ядерных боеголовок обладает КНДР. Эксперты оценивают ядерный арсенал страны в 20 - 50 боеголовок, что не позволит нанести сокрушительный удар, но всё же создаст нежелательный прецедент. При этом северокорейская армия в два раза превосходит южнокорейскую по численности, однако в Южной Корее проживает вдвое больше людей, чем в Северной Корее.