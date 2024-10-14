Вице-премьер-министр Сербии Александр Вулин считает, что было бы безответственным не изучить такой вариант.

В ноябре 2005 года Сербия начала процесс вступления в Европейский союз, получив статус кандидата на членство только в 2012 году. С тех пор сербские власти ведут переговоры по членству, которые до сих пор не удаётся закрыть. При этом, как показывают социологические опросы за последние двадцать лет, количество сербов, поддерживающих членство их страны в Европейском союзе, за это время упало с 60% до 40%.

Вице-премьер-министр Сербии Александр Вулин в интервью немецкой газете Berliner Zeitung допустил вступление сербского государства в БРИКС, как альтернативу членству в Европейском союзе. По его словам, если такие страны, как Турция, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты рассматривают возможность членства в БРИКС, то почему бы Сербии также не задуматься о таком варианте. Он подчеркнул, что членство в БРИКС действительно является альтернативой Европейскому союзу.

Сербский чиновник подтвердил намерения посетить предстоящий саммит БРИКС в Казани, объясняя, что для Сербии было бы безответственным решением не рассматривать все варианты экономического сотрудничества, включая данный экономический союз.

Тем не менее, в стране чётко не обозначили готовность вступить в БРИКС на замену членству в Европейском союзе. Однако такой вариант всё-таки рассматривается и вполне может быть реальным, учитывая безрезультатность попыток Белграда интегрироваться в европейское сообщество.