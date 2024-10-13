Израильские военные рассматривают нанесение ударов по иранским военным и энергетическим объектам.

Известно, что Израиль рассматривал ядерные и нефтяные объекты Ирана как возможную цель во время ответного удара по иранским территориям. Однако американский президент Джо Байден выступил против ударов по иранским ядерным объектам, а также порекомендовал Тель-Авиву воздержаться от атак на нефтяную отрасль Ирана, ведь это может спровоцировать рост цен на нефть.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники в американском правительстве, пишет, что во время предстоящего удара по Ирану основными целями Израиля станут нефтяные объекты и энергетическая инфраструктура страны. В то же время, окончательного решения не было принято, в том числе насчёт ударов по ядерным объектам. Об этом всём американские власти были проинформированы израильским военно-политическим руководством.

Источники издания подчеркнули, что в Вашингтоне по-прежнему не знают, когда Тель-Авив осуществит удар по иранским территориям. Более того, американские власти не знают, согласован ли данный план израильским руководством вообще. Всю эту информацию израильские власти не раскрывают, исходя из соображений оперативной безопасности.

Собеседники NBC News подтвердили, что Соединённые Штаты Америки готовы защищать свои объекты на Ближнем Востоке, если Иран решит провести по ним контратаку в ответ на действия Тель-Авива.