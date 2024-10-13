Украинские военные жалуются на потерю одного из важных преимуществ перед Россией.

Известно, что в отдельных случаях российские подразделения используют терминалы Starlink для организации связи и эффективной координации. При этом данная связь не санкционирована в России, поэтому не имеет официального поставщика, а власти не финансируют приобретение оборудования. В то же время при помощи волонтёров некоторым подразделениям удалось наладить поставки через «параллельный импорт». При этом терминалы недолговечны, поскольку рано или поздно их отключает компания SpaceX.

Издание The Washington Post, обсудив ситуацию с украинскими военнослужащими, пишет, что российской армии удалось значительно усилить свою эффективности при помощи технологии Starlink. Спутниковый интернет ускорил координацию, позволил совершать больше вылетов беспилотникам, а также наносить более точные артиллерийские удары.

Офицер 72-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины в комментарии The Washington Post признал, что из-за наличия Starlink россиянам стало тяжелее противостоять.

Эксперты издания также напомнили, что доступ к спутниковому интернету предоставил украинской армии некое преимущество в зоне боевых действий, на фоне превосходства российской армии в людских ресурсах и вооружении. Однако сейчас обе стороны конфликта обладают Starlink.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти единственные, кто финансирует интернет Starlink для Вооружённых сил Украины. Он хотел развеять миф о том, что Илон Маск оплачивает связь для ВСУ.