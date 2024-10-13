На текущий момент поставки тяжёлой бронетехники и других наступательных вооружений завершены.

Издание Bild, ссылаясь на информированные источники, пишет, что Министерство обороны Германии дало понять Киеву о невозможности дальнейших поставок крупной военной техники Вооружённым силам Украины. Отмечается, что тематический документ предусматривает завершение всех поставок подобного оружия.

По данным издания, украинская армия больше не получит от Берлина немецкие танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Marder (данная техника была задействована украинскими военными во время наступательных операций в Курской области), хотя соответствующая военная техника ещё имеется на вооружении Бундесвера в достаточном количестве. Более того, немецкое оборонное ведомство не верит, что в ближайшее время Киев имеет ресурсы для проведения очередного наступления.

Что касается просьбы украинских властей поддержать вступление Украины в НАТО и поставить немецкие дальнобойные ракеты Taurus, все они якобы были проигнорированы.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц объявил о выделении нового крупного пакета военной помощи Украине на 1,4 миллиарда евро, который планирует передать до конца 2025 года. Помимо этого, глава немецкого правительство сообщил о завершении передачи прошлого пакета военной помощи общей стоимостью 600 миллионов евро.