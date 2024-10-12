В него войдут различные системы противовоздушной обороны, артиллерия, беспилотники и боеприпасы.

В ходе встречи канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Зеленским было объявлено о выделении Берлином нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью 1,4 миллиарда евро при поддержке Бельгии, Норвегии и Дании. Немецкий канцлер добавил, что обещанный ранее пакет помощи стоимостью 600 миллионов евро уже был передан Киеву.

Предполагается, что новый пакет военной помощи будет передан до конца года. В него войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, Skynes, зенитные самоходные установки Gepard, а также самоходные артиллерийские установки, радиолокационные станции, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы различных видов.

По словам Олафа Шольца, в Берлине не ослабляют уровень поддержки Украины. Он напомнил, что его страна является второй по объёму предоставленной Киеву помощи и принимает участие в выделении Украине кредита за счёт замороженных российских активов на общую сумму 50 миллиардов долларов. В то же время для Берлина по-прежнему остаются приоритетом поставки именно средств противовоздушной обороны.

Помимо этого немецкий канцлер добавил, что на следующий год немецкое правительство закладывает в государственный бюджет четыре миллиарда долларов для оказания военной помощи Украине. Стоит отметить, что не стоит исключать возможность дополнительного финансирования, как это было в этом году.