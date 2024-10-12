Он выразил надежду, что новый президент прекратит выделять средства Киеву.

На протяжении прошлого года, в Палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки шла длительная полемика насчёт того, выделять ли новые финансовые средства для оказания военной помощи Украине. Продолжительное время спикер нижней палаты Майк Джонсон, вовсе отказывался выставлять соответствующий законопроект на голосование, но после встречи с американским президентом Джо Байденом смягчил риторику и сделал это.

В этот раз Майк Джонсон выступил с заявлением, в котором заявил, что не имеет «аппетита» финансировать Украину в дальнейшем. Он выразил надежду, что в будущем необходимости выделять помощь Киеву не будет. Джонсон отметил, что если новым президентом станет кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, он верит, что тот позвонит российскому президенту Владимиру Путину и положит конец российско-украинского конфликту.

Американский чиновник подчеркнул, что в мире все уже устали от боевых действия в Европе и желают найти мирное решение. При этом он добавил, что если новым президентом будет кандидат от Демократической партии Камала Харрис, то, вероятнее всего, конфликт продолжится. Данный сценарий он назвал «отчаянным и опасным».

Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что Дональд Трамп действительно мог бы предотвратить российско-украинский конфликт, если бы был президентом в нужный момент.