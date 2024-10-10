Американский политик неоднократно говорил о том, что завершит боевые действия всего за 24 часа.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно говорил о готовности завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Более того, он утверждает, что если бы занимал пост президента в 2022 году, то конфликта между Украиной и Россией вовсе не было. Пока непонятно, имеет ли политик реальный план или использует данные высказывания только для усиления своей предвыборной программы.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Times Radio выразил мнение, что Трамп действительно мог бы предотвратить российско-украинский конфликт в 2022 году.

Примечательно, что ещё недавно экс-премьер говорил о готовности Дональда Трампа поддерживать Украину. Он считает, что политик полностью осознаёт экзистенциальную важность данного конфликта для свободы и демократии в Европе. Джонсон считает, что Трамп желает начать свой президентский срок с того, чтобы «снова сделать Америку великой, а не сделать великим Советский Союз».

Борис Джонсон ранее уже хвалил Дональда Трампа за то, что тот ввёл против России рекордное количество санкций, а также дал разрешение на поставки оружия Украине, пусть даже и ограниченные.