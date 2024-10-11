Об этом политик рассказал во время встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Вчера Владимир Зеленский посетил Францию, где встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Во время их встречи он признал, что Вооружённые силы Украины испытывают большой дефицит некоторой военной техники.

Обратившись к французскому президенту, Зеленский попросил его оказать поддержку. Он подчеркнул, что текущего уровня помощи Парижа недостаточно, особенно на фоне приближающейся зимы. Помимо этого политик подтвердил намерения провести второй саммит мира уже в следующем месяце, чтобы добиться первых шагов по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

Владимир Зеленский обратил внимание и на сложную ситуацию в зоне боевых действий, в частности на четырёх направлениях, включая Донецкое и Харьковское. Стоит отметить, что на текущий момент Вооружённые силы Украины испытывают сложности на всех направлениях, начиная с Донецкого, заканчивая Курским и Запорожским.

Что касаемо дефицита военной техники, о проблемах с вооружением сформированных подразделений Зеленский сообщал ещё в середине сентября. Тогда была речь о том, что не удалось укомплектовать даже четыре бригады из 14 запланированных. По всей видимости, с тех пор ситуация особо не изменилась.