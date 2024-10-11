Тегеран по секретным дипломатическим каналам предупредил страны Персидского залива о последствиях, если они окажут содействие Израилю или США в нанесении ударов по иранским территориям.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в лице арабских чиновников, пишет, что Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Иордания опасаются оказаться вовлечёнными в запланированный Израилем удар по Ирану.

По данным источников издания, в данных странах обеспокоены, что их военная инфраструктура или воздушное пространство может быть использовано американскими или израильскими силами для проведения ответного удара по иранским территориям Израилем.

Отмечается, что Тегеран по секретным дипломатическим каналам уведомил ближневосточные страны, где размещён американский контингент войск, об ответных мерах, если они окажутся вовлечены в израильский удар. Иранские силы в таком случае готовы нанести удар по нефтяной инфраструктуре этих стран или военным объектам, где находятся американские военные.

Стоит отметить, что в случае ракетной атаки по Ирану, ряд стран, так или иначе, станут транзитными зонами для израильских ракет или авиации. Более того, есть риск, что удары могут нанести прямо с аэродромов стран, где дислоцируются американские военные. Вполне вероятно, что именно против второго сценария Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Иордания выступают, ведь это будет означать преднамеренное и прямое содействие Израилю в атаке на Иран.

Ранее Министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал нанести «смертоносный, неожиданный и точный удар» по Ирану. Израильский министр утверждает, что в Тегеране не поймут, что с ними случилось